Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olacağı "Neden Federal Devlet?" konulu konferans düzenliyor.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre konferans, CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun organizasyonunda 9 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.
Açıklamada, etkinliğe herkesin davetli olduğu belirtildi.
CTP, Salı akşamı "neden federal devlet?" konulu konferans düzenliyor
07 Ekim 2018 Pazar 12:58
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olacağı "Neden Federal Devlet?" konulu konferans düzenliyor.