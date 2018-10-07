CTP, Salı akşamı "neden federal devlet?" konulu konferans düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olacağı "Neden Federal Devlet?" konulu konferans düzenliyor.



CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre konferans, CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun organizasyonunda 9 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.



Açıklamada, etkinliğe herkesin davetli olduğu belirtildi.