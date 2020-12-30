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“CTP’li olup da bedel ödemeyen yoktur!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’lilerin her zaman bedel ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:52
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“CTP’li olup da bedel ödemeyen yoktur!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’lilerin her zaman bedel ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi. Erhürman, Kanal Sim’de yayımlanan ‘Ledra Sohbetleri’ programına katılarak Cenk Paşa’nın sorularını yanıtladı. CTP’nin 50 yılını değerlendiren Erhürman, partinin ve partililerin yaşadığı baskı ve tehditleri anımsattı. “CTP 1973 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayının şakağına tabanca dayanmış bir partidir” diyen Erhürman şunları kaydetti. “CTP, 1990’da seçime müdahale edildiği zaman, meclise girmemeyi göze alanların partisidir. CTP’li olup da bedel ödemeyen yoktur. Ağır bedel ödeyenler var, daha hafif ödeyenler var. Ama herkes bir bedel ödedi.  CTP, bu ülkede hep muhalif bir yerde konumlandı. Hükümette olduğu zamanlarda da statükoya muhalifti.” 

“50 YILLIK DENEYİMİMİZ VE KURUMSALLIĞIMIZ VAR”

CTP tarihinde ‘kolay anılacak’ yılların pek olmadığının altını çizen Erhürman, Annan Planı döneminin en hareketli dönem olduğunu kaydetti. Erhürman birçok CTP’linin baskıya maruz kaldığını, hapis tecrübesi yaşadığını söyledi. 

CTP’nin en eski siyasi parti olduğuna dikkat çeken Erhürman, “50 yılı doldurmuş olmamız, aslında ne kadar ciddi bir deneyime sahip olduğumuzu, ne kadar kurumsallaştığımızı gösteriyor” dedi. Programda CTP’nin merhum Genel Sekreteri Naci Talat ve CTP Genel Başkanları’ndan Özker Özgür ile anılarını da anlatan Erhürman, “Ben hitabet konusunda Naci Talat’ın üzerine birini görmedim. O günün konjonktüründe o hitabet gerçekten benzersiz, karşılıksız bir şey. Özker Hoca ile Naci Talat birbirlerini çok iyi tamamlıyorlardı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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