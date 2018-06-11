Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96717
ALTIN
188.557
DOLAR
4.5103
STERLİN
6.0427
EURO
5.3254
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
banner34

CTP’nin LTB meclis üyesi adayları Kamu-Sen'i ziyaret etti

 CTP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliği adayları, Kamu-Sen ziyaret etti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:21
CTP’nin LTB meclis üyesi adayları Kamu-Sen'i ziyaret etti

 CTP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliği adayları, Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, adayların ziyaretinde belediyeciliğin artık siyasi partilerin adayları olarak değil bağımsız şahısların profesyonel ekipleriyle yapacağı bir çalışma olduğunu söyledi.

banner39
Atan, “Ülkenin en büyük sendikalarından biri olarak, halkın faydasına olacak bütün projelere katkı koyacağımızı belirtmek isterim. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Şunu da belirtmek istiyorum, CTP İlçe Başkanı’nın da bu yarış içerisinde olmasını beklerdim” dedi.

“BİRÇOK BELEDİYE BATMAK ÜZERE”

Birçok belediyenin batmak üzere olduğunu söyleyen Metin Atan “Her büyük işin büyük sorumlulukları vardır. O yüzden göreve gelecek arkadaşların büyük fedakarlıklarla ellerinden geleni yapacağına şüphem yok. Seçilecek olan arkadaşlara yapacakları işlerde başarılar diliyorum” diye konuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler Derneği plajlarla ilgili yasadışı uygulamaların devam ettiğini savundu
Tüketiciler Derneği plajlarla ilgili yasadışı uygulamaların devam ettiğini savundu
Özçınar, bazı köyleri ziyaret etti
Özçınar, bazı köyleri ziyaret etti
Burcu: "Cumhurbaşkanlığın seçim anketi yaptırdığı iddiaları asılsızdır”
Burcu: "Cumhurbaşkanlığın seçim anketi yaptırdığı iddiaları asılsızdır”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim