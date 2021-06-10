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Cumali Taş aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti!

Cumali Taş'ın ani vefatı yasa boğdu.

10 Haziran 2021 Perşembe 18:27
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Cumali Taş aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti!

Uzun yıllardır hemşire olarak görev yapan Cumali Taş aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Taş, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Bakım Merkezi ve Mağusa Devlet Hastanesi'nde çalışmıştı.

Cumali Taş'ın ani vefatı yasa boğdu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu, Taş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

KIBRIS TÜRK HEMŞİRELER VE EBELER BİRLİĞi olarak; 1998 yılından itibaren uzun yıllar BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE ardından BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ ve MAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE Hemşire olarak görev yapmış olan meslektaşımız HEMŞİRE CUMALİ TAŞ'ın ani vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğumuzu bildirir, tüm meslek camiamıza, sevenlerine ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.

KTHEB YÖNETİM KURULU

Son Güncelleme: 10.06.2021 18:30
Anahtar Kelimeler:
Cumali Taş
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