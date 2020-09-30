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CUMHURBAŞKANI ADAYI TATAR KTFF’Yİ ZİYARET ETTİ

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:39
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CUMHURBAŞKANI ADAYI TATAR KTFF’Yİ ZİYARET ETTİ

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

UBP Basın Bürosu’na göre, ziyarette Tatar’a UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana da eşitlik etti.

Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, yeni dönemde en büyük hedeflerinin, gençliğin önünü açmak ve gençliği dünya ile bütünleştirmek olduğunu söyledi. Tatar, “Yeni bir gelecek derken, gençlik, futbol, spor bu hedefin ana merkezinde konumlanmaktadır. Gençlerimiz ambargolar altında kalmayı hak etmiyor. Yeni siyasetle, yeni motivasyon alanları yaratacağız“ dedi.

Futbol camiasını yakından tanıyan bir siyasetçi olduğunu kaydeden Tatar, Sertoğlu başkanlığındaki KTFF’nin ülke futbolu için önemli vizyon ve projeler üzerinde çalıştığını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Futbol altyapısını geliştirerek, gençliğe daha çok imkan yaratmak istediklerini belirten Tatar, imkanlar doğrultusunda sadece futbol değil, tüm spor dallarının altyapısını geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. 

Futbolun ülkedeki en popüler spor olduğunu ancak Hükümetin diğer branşları da ihmal etmediğini, belirten Ersin Tatar, “Hükümetimiz döneminde futbola, spora katkıyı artırdık. Katkı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tatar, spor camiasının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu da vurguladı.

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