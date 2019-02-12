Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdi.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında saat 14.25’de toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili bilgilendirdi.

Bilgilendirme sonrasında basının karşısına çıkan Akıncı, diyaloğun çok önemli olduğunu ve ihtiyaç çerçvesinde gerek hükümete gerekse de Meclis’e bilgi verdiğini açıkladı.

Akıncı, son zamanlarda 10 milletvekilinin imza toplaması halinde Cumhurbaşkanı’nı Meclisi çağırabilir söylemlerine de açıklık getirerek, “10 milletvekili imza toplayarak Cumhurbaşkanı’nı Meclis’e çağıramaz. Ancak Meclis’i toplayabilir” dedi.