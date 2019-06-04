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Cumhurbaşkanı Akıncı, bayram tebriklerini kabul etti

04 Haziran 2019 Salı 11:45
Cumhurbaşkanı Akıncı, bayram tebriklerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, eşi Meral Akıncı ile birlikte, halkın Ramazan Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda halkla bayramlaştı.

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Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan bayramlaşmaya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, askeri erkan, dernek kurum kuruluş yetkilileri katıldı.

Bayramlaşma sonrası konuklara Cumhurbaşkanlığı bahçesinde resepsiyon verildi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
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