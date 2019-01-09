Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransa Şövalye Devlet Nişanı alan Ersoy’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransa Şövalye Devlet Nişanı alan Dr. Feride Ersoy’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, akademisyen, Kıbrıs Akademi’nin (Cyprus Quality Academic and Language Services- ‘C-Quals’) kurucusu, eğitimci Dr. Feride Ersoy’u kabul ederek görüştü.

Fransa Şövalye Devlet Nişanı alan Dr. Feride Ersoy, kabulde, aldığı ödül ve çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi. Dr. Ersoy, yakın zamanda KKTC’de açmayı planladığı “Fransız Okulu” projesi hakkında da bilgi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Feride Ersoy’u kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Geçmiş yıllarda, KKTC’nin Fransa Fahri Kültür Ataşeliği görevini de yapan Dr. Ersoy, dil ve kültür alanında çalışmalar yapıyor. Ersoy’a, Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı, geçtiğimiz Kasım ayında sunuldu.