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Cumhurbaşkanı Akıncı ”Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum”

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:28
Cumhurbaşkanı Akıncı ”Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’ndaki tehlikeli durumdaki bina yıkılıp temizlendikten sonra sıranın çevre düzenlemesine geldiğini belirtti.

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Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:

‘’Cumhurbaşkanlığı’ndaki tehlikeli durumdaki bina yıkılıp temizlendikten sonra, sıra çevre düzenlemesine geldi. Bu noktaya gelinceye kadar Planlama İnşaat ve Eski Eserler Dairesi sorumlu ve çalışanları yakın ilgi ve katkılarını esirgemediler. Tarım ve Orman bakanlığı peyzaj mimarı Özlem hanımın projesi çerçevesinde çiçek ve ağaç dikimi de tamamlanmak üzere. Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum.’’

(BRT/SM)

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Akıncı
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