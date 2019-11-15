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Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başkanlığındaki Heyeti Kabul Etti

15 Kasım 2019 Cuma 16:48
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başkanlığındaki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin 36. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Fuat Oktay’ın beraberindeki heyette, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TSK İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin basına açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Akıncı
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