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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hazırladığı anma albümü bu akşam sunulacak

Cumhurbaşkanı Akıncı Tarafından Hazırlatılan Anma Albümü Bu Akşam Sunulacak

21 Aralık 2018 Cuma 12:42
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hazırladığı anma albümü bu akşam sunulacak

Kumsal baskını sırasında şehit düşen Erdoğan Rıfat ve tüm şehitlerin anısına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hazırlatılan anma albümü, bu akşam Girne’de yapılacak “21 Aralık Şehitleri Anma Etkinliği”nde Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşi Nevin Rıfat’a sunulacak.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşi Nevin Rıfat ve Abdülazim Aziz Topluluğu’nun üyeleri ile hayatta olmayan topluluk üyelerinin yakınlarının da katılacağı anma etkinliği bu akşam 20.00’de GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde yer alacak. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen şehitleri anma etkinliğinde, ilk albümü Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşine takdim edecek.

Erdoğan Rıfat, 24 Aralık 1963 akşamı Kumsal baskınında, ailesini ve komşularını savunurken arkadaşı Tuncer Hasan ile şehit edilmişti. 

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Cumhurbaşkanı AkıncıAnma AlbümüHaberGündemKıbrıs
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