Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri paylaştı:

“Kıbrıs Türk halkı ile Türk ulusunun ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını en içten duygularımla kutluyorum. Birlik ve beraberlik ile güzelliğin, bolluk ve bereketin kapılarının açıldığı Ramazan ayında, halkımıza ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış temenni ederim. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının sona ereceğine ve sağlık dolu, daha aydınlık günlerin geleceğine olan inancım tamdır. Covid-19 salgınına karşı yürütülmekte olan mücadelede başarıya ulaşmak için uygulanan tedbirlere ve hijyen kurallarına uymanın önemini belirtirken, sahur ve iftar sofralarımızda bolluk ve bereket diler, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.”