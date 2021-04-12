Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatar mesajında, “Birlik ve beraberlik ile güzelliğin, bolluk ve bereketin kapılarının açıldığı Ramazan ayında, halkımıza ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış temenni ederim” dedi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:00
21 Okunma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri paylaştı:

“Kıbrıs Türk halkı ile Türk ulusunun ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını en içten duygularımla kutluyorum. Birlik ve beraberlik ile güzelliğin, bolluk ve bereketin kapılarının açıldığı Ramazan ayında, halkımıza ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış temenni ederim. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının sona ereceğine ve sağlık dolu, daha aydınlık günlerin geleceğine olan inancım tamdır. Covid-19 salgınına karşı yürütülmekte olan mücadelede başarıya ulaşmak için uygulanan tedbirlere ve hijyen kurallarına uymanın önemini belirtirken, sahur ve iftar sofralarımızda bolluk ve bereket diler, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTMK, tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı
BTMK, tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı
"Hasipoğlu da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi hayal aleminde"
"Hasipoğlu da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi hayal aleminde"
Üstel: "Kapatma gibi bir düşüncemiz yok"
Üstel: "Kapatma gibi bir düşüncemiz yok"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim