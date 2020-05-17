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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tepebaşın’dakİ yangınla İlgİli bİlgİ aldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tepebaşın’daki yangın bölgesine giderek, inceleme yaptı ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

17 Mayıs 2020 Pazar 15:56
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tepebaşın’dakİ yangınla İlgİli bİlgİ aldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tepebaşın’daki yangın bölgesine giderek, inceleme yaptı ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, incelemesinin ardından Çamlıbel’de basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye’den  yangın helikopteri beklendiğini ve helikopterin Adana’dan yola çıktığı bilgisini alıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yangının büyük çevre tahribatı yaratacağını, adadaki güzelliklerin, Kıbrıs’ın Türkü, Rumu Maroniti ile herkesin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’tan da yangın söndürme çalışmaları için yardım talep ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İngiliz Yüksek Komiserliği’nden de helikopter talep edildiğini ancak Dışişlerine helikopterin arızalı olduğu bilgisinin verildiğini belirtti.

Yorumlar
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Yalan 2020-05-17 16:11:15

Hadi hazır bahane de tamam. Gidin villaları dikin

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Öz 2020-05-17 16:42:28

Uyumayın. Orman yandı. Bari ODTÜ'yü koruyun.

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Gerek KKTC gerek güneyde bir çok sayıda yangın aynı gün çıktı. 2020-05-17 17:21:04

Avusturalya’ 240 gün sonunda yangınlar sönmüştü. Gerek Avusturalya gerek Kıbrıs adası için yangınların bilerek çıkartılma olasılığı var. İnsan ve hayvanlar arasında çift yönlü geçiş yapan virüsün önünü kesmek için yapıldığı iddiası var avustralya içi

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