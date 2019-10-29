Cumhurbaşkanı'ndan uçak kazası ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Geçitkale Havaalanı'nda düşen Hava Sporları Federasyonu'na ait eğitim uçağında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya için başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada hayatını yitiren gençlere Tanrı’dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim" dedi.