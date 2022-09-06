Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!

Cumhurbaşkanı Tatar'a, "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" sunuldu. Tatar, “Türklük mücadelesinin temsilcileriyiz” dedi.

06 Eylül 2022 Salı 18:23
34 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar'a, "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi


Ankara Kulübü Derneğinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Seymenbaşı Cepkeni giydirilerek "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi.

Tatar, konuşmasında, kendisine hayatının en şerefli armağanlarından birinin takdim edildiğini belirterek, dernek yetkililerine hem kendi hem de KKTC halkı adına teşekkürlerini sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da başlattığı Milli Mücadele'nin nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar taşındığını anlatan Tatar, "Son olarak da Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Rum-Yunan ikilisinin, hala hiç utanmadan, hiç sıkılmadan milletimize yönelik yaptıkları çirkinlikleri hep birlikte izliyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKLÜK MÜCADELESİNİN TEMSİLCİLERİYİZ”

Kıbrıs’taki mücadelelerinin anlamının kendileri için çok büyük olduğunu kaydeden Tatar, "Biz, Orta Asya'dan başlayan,1571'de Doğu Akdeniz'e taşınan Türklük mücadelelerinin oradaki (Kıbrıs) temsilcileriyiz. Çünkü biz de aynı ailenin evlatlarıyız, aynı milletin torunlarıyız. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle Kıbrıs'ta verilen mücadele bizler için çok soylu bir mücadeleydi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten bu yana KKTC'de çok şeyin değiştiğini, turizm alanları, yeni oteller, üniversitelerin inşa edildiğini, Türkiye'den KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su taşınan projenin hayata geçirildiğini dile getirerek, "Bunu yapan bizleriz." dedi.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkmasıyla güvenlik meselelerinin çok daha önemli hale geldiğini kaydeden Tatar, Rum-Yunan ikilisinin izledikleri bencil siyasete karşı Türkiye ve KKTC tarafından egemenlik haklarının korunması başta olmak üzere birçok konuda önemli adımlar atıldığını aktardı.

Tatar, bu çerçevede bütün yapılanların Türkiye'nin KKTC'ye sahip çıkışını, KKTC ve halkının da Türkiye'ye olan bağlılığını, Türkiye ile tam uyum içerisinde yürütmekte olduğu milli siyaseti ortaya koyduğuna işaret etti.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan de seymenliğin tarihi hakkında sunum yaptı.

Törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda davetli katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarAnkaraSeymenbaşı Beratı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyet Birimi'ndeki grev kaldırıldı
Ehliyet Birimi'ndeki grev kaldırıldı
Ataoğlu: Her alanda reform şart
Ataoğlu: Her alanda reform şart
Ehliyet Birimindeki Sorun Çözüldü
Ehliyet Birimindeki Sorun Çözüldü










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim