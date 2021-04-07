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CUMHURBAŞKANI TATAR, BUGÜN ÇELİK, RAŞİT VE AVCI İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmî toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında bugün geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit ve Turgay Avcı ile görüşecek.

07 Nisan 2021 Çarşamba 13:35
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CUMHURBAŞKANI TATAR, BUGÜN ÇELİK, RAŞİT VE AVCI İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmî toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında bugün saat 15.30’da geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit ve Turgay Avcı ile görüşeceğini duyurdu.

Doğruyol, Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günlerde bu bağlamdaki toplantılarına diğer geçmiş dönem Dışişleri Bakanlarıyla da devam edeceğini bildirdi.

Son Güncelleme: 07.04.2021 13:40
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarCenevre KONFERANSI
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