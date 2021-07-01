Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nu kabul etti

Saat 13.30’da başlayan başbaşa görüşmenin ardından, heyetler arası toplantıya geçilecek.
Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saat 15.00’te ortak basın açıklaması yapacak.
Son Güncelleme: 01.07.2021 16:23
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.
Saat 13.30’da başlayan başbaşa görüşmenin ardından, heyetler arası toplantıya geçilecek.
Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saat 15.00’te ortak basın açıklaması yapacak.