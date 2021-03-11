CUMHURBAŞKANI TATAR CYPFRUVEX’İ ZİYARET ETTİ

Üreticilere sahip çıkıldığını dile getiren Tatar, “Geleceğe umutla bakalım, toprağa, ağaçlarımıza, ekonomik değerlerimize sahip çıkalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cypfruvex’i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Tatar, ilk olarak Genel Müdürlük binasında Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Genel Müdür Cemal Redif ile bir araya geldi. Tatar’a ziyareti sırasında Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da eşlik etti.

Tatar daha sonra Narenciye Paketleme Tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara karanfil verdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bu sabah Güzelyurt bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, ilk olarak Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar ile yeni inşa edilmekte olan 100 bin ton kapasitesinde Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret ettiğini kaydetti.

Tesisin çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Tatar, başta Özçınar olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Atık sulardan arındırılan suyun gölette 100 bin ton kapasite ile toplanacağını ve orada kurulan pompa istasyonları ile bahçelere sevk edileceğini anlatan Tatar, bunun narenciye ve diğer tarımsal faaliyetlere katkısı olacağının altını çizdi.

Bu önemli ve uzun yıllardır üzerinde çalışılan projenin bölgeye hayırlı olması temennisini dile getiren Tatar, Geçitköy’den de tünel yapılması ile Türkiye’den gelen suyun bölgeye aktarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bölgede narenciye sezonunun sonuna gelindiğini, pandemi koşullarına rağmen büyük bir özveri ile çalışanlarla birlikte ürünün üreticiden alınıp, ihracat noktasına getirilmesini yerinde görme fırsat bulduğunu dile getiren Tatar, üreticileri ve fabrikada çalışanları kutlayarak, teşekkür etti.

“NARENCİYE ALTIN DEĞERİNDE”

1 yıldır pandemiye rağmen kendisinin Başbakan olduğu dönemde de alınan tedbirlerle ve yapılan çalışmalarla sektörde hiçbir zaman kısıtlayıcı bir harekette bulunmadıklarına dikkat çeken Tatar, “Çünkü narenciye fevkalade önemli altın değerinde bir ürün” dedi.

Pandemi koşullarına rağmen ürünün toplanması, paketlenmesi ve ihracat noktasına getirilmesi aşamasında yapılanlara işaret eden Tatar, KKTC’nin sıkıntıların aşılması için yapılacak çalışmalarla daha güvenli ve refah geleceğe ulaşması amacıyla nasıl çalışıldığını bir kez daha gördüğünü ifade etti.

“Hayat devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik çalışmalar ve yatırımların da devam ettiğini belirterek, “Bütün bunlar geleceğe umutla bakabilmemizi, onun bize özgüvenini veriyor” şeklinde konuştu.

Pandeminin aşılanmanın da artmasıyla yakında geride kalması dileğini ifade eden Tatar, lokomotif sektörler yanında bu gibi sektörlerin de ekonomiye katkı yaptığının altını çizdi.

“BÖLGEDE EN ÖNEMLİ MESELE SU”

Önemli olanın altyapı, çevrenin korunması ve her bölgenin kendine göre ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bölgede en önemli mesele su meselesidir” dedi.

Tatar, Güzelyurt’un gelişmesi, toprakların daha verimli şekilde kullanılması ve bölgede yaşayan insanlara umut verilmesi için daha fazla fidan dikilmesi ve mevcut ağaçlara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Üreticilere ve sektöre sahip çıkıldığının altını çizen Tatar, bölgenin potansiyeline bakıldığında önemli yatırımların devam ettiğini gördüğünü belirterek, “Bu da bizi umutlandırıyor” dedi.

Tatar son olarak, “Geleceğe umutla bakalım, toprağa, ağaçlarımıza, ekonomik değerlerimize sahip çıkalım” mesajını verdi.