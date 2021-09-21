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Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres Cumartesi günü bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumartesi günü ikili bir görüşme yapacağını duyurdu.

21 Eylül 2021 Salı 18:38
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Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres Cumartesi günü bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Görüşmeleri 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Görüşmeler kapsamında New York’ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Tatar, dün katılmış olduğu Türkevi açılışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile Cumartesi günü ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Pazartesi günü ise Guterres’in organize ettiği öğle yemeğinde Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir görüşme yapacağını duyuran Tatar, “BM Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta bulunan diğer ülke temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla temaslarım olacaktır” dedi.

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