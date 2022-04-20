Cumhurbaşkanı Tatar: Kaosun sebebi cumhurbaşkanlığı makamı değil

"İmzalamayacağım demedim" diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar diyalog, değerlendirme ve doğru yolu bulmak için zaman istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyle:

"Ben konuyu etraflı bir şekilde değerlendirmek istedim. Ülke kaos üstüne kaos yaşıyor ve siyasete ciddi bir güvensizlik var. Görevden almam demedim, imzalamayacağım demedim. Cumhurbaşkanıyım ve sorumluluklarım var. Benim derdim kaos yaratmak değil, kaos yaşanmasını engellemek. Cumhurbaşkanlığı sadece bir onay makamı değildir, memleketten yana da düşüncelerimiz vardır. Ben bir diyalog, değerlendirme ve doğru yolu bulmak için zamanı istedim. Sayın Başbakan, önce bu zamanı verdi, sonra istifa edeceğini söyledi. Ben kimseyle kavgaya girmem. Misyonum bu değildir. Ülke insanımız çok zor günlerden geçmekte ve her alanda istikrara ihtiyaç duymaktadır. Buna uygun davranmaya devam edeceğim. Kaosun sebebi cumhurbaşkanlığı makamıdır gibi göstermek doğru olmadı"

Haber Kıbrıs