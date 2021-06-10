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Cumhurbaşkanı Tatar, Kılıçdaroğlu’nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

10 Haziran 2021 Perşembe 11:20
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Cumhurbaşkanı Tatar, Kılıçdaroğlu’nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu’nda yer alan kabulde ilk sözü alan Kılıçdaroğlu, milli dava olarak baktıkları Kıbrıs sorununda geçen 50 yılın ardından artık KKTC’nin bağımsız ve hür bir devlet olarak tanınmasına destek verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs’ta artık önemli olanın adil bir şekilde yönetimi ve kaynakları paylaşabilmek olduğunu ifade ederek, 50 yıl süren federasyon görüşmelerinin sonuç vermediğini, o yüzden Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümden yana olduklarını kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak Kıbrıs’ta iki devletli çözüm siyasetini hep birlikte desteklemeleri gerektiğine de vurgu yaparak, “Çünkü karşı taraftaki zihniyet Kıbrıs’ı bizimle paylaşmak istemiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKemal Kılıçdaroğlu
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