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Cumhurbaşkanı Tatar konser dinledi

Cumhurbaşkanı Tatar eşi ile konser dinledi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:16
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Cumhurbaşkanı Tatar konser dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Lefkoşa AKKM’de verdiği Gençlik Konseri’ni dinledi 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Şef Ali Hoca yönetiminde, Çetin Özen (marimba), Deniz Amcazade ve Cansu Önder’in (piyano) solistliğinde gerçekleşen konserin programında, Carl Maria von Weber’in Fa Minör Konser Parçası Op. 79, Çağdaş Üstüntaş’ın Piyano Konçertosu ve Ney Rosauro’nun Marimba Konçertosu No.1 eserleri yer aldı.

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