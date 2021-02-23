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CUMHURBAŞKANI TATAR, MARONİT DİN ADAMLARIYLA GÖRÜŞTÜ

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maronit Başpiskoposluğu yönetimine geçici olarak atanan Selim Sfeir, Kormacit St. George Kilisesi Başkan Yardımcısı Antonis Hadjiyiannadjis ve peder Joseph Tartak'ı kabul etti.

23 Şubat 2021 Salı 19:39
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CUMHURBAŞKANI TATAR, MARONİT DİN ADAMLARIYLA GÖRÜŞTÜ

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maronit Başpiskoposluğu yönetimine geçici olarak atanan Selim Sfeir, Kormacit St. George Kilisesi Başkan Yardımcısı Antonis Hadjiyiannadjis ve peder Joseph Tartak'ı kabul etti.

 Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının Maronitlerin inançlarına ve diğer tüm farklı inanç ve değerlere büyük saygı duyduğunu belirterek, insanlığın ve insan haklarının ortak kavramına inanmanın önemine vurgu yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tatar,  adadaki farklı inançların ve dinlerin iş birliğinin öneminin altını çizerek kültür, inanç ve din çeşitliliğinin ve zenginliğinin adadaki yaşamı renkli kıldığını belirtti.

  Selim Sfeir ise, bin yıldan fazla bir süredir yaşadıkları adada dostluk bağları, diyalog, barış ve iyi ilişkiler içinde olmanın önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a iyi ilişkilerin güçlenmesi için verdiği çaba ve anlayış için teşekkür etti.

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