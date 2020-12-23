CUMHURBAŞKANI TATAR NARENCİYE İHRACATÇILARINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hastürk ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin, pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar ve belirsizliklere rağmen her geçen gün köklendiğini söyledi.

Tatar konuşmasının devamında, Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkiler, Maraş açılımı ve egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm arayışlarının olası müzakere süreçlerinde gündeme geliyor olmasıyla, dünyaya verilen mesajların artık Kıbrıs Türk halkının kendi devletiyle yoluna devam etme noktasında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde geleceğe umutla bakılabildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, zeminin güçlenmesi ve devlet olmanın verdiği cesaretle pandemiden sonra yatırımların hızlanarak ülke sektörlerinde elde edilen başarıların ileriye taşınabileceğini belirtti.

Turizm, yükseköğretim, inşaat, hizmetler sektörünün yanı sıra tarımsal faaliyetlerin de önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, rekabet koşullarında daha verimli bir üretim sistemiyle fiyatın dengelenmesi gibi çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın birlik ve beraberliği koruyarak ülkedeki ürünlere sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Devletin sektöre gerekli desteği mutlaka vereceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yeni fidan dikimleri, sektöre ilgi ve yakınlık, yeni yatırımlar, teknoloji ve verimliliğin arttırılması ve hem üretim hem ihracatta pazarlama faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesiyle narenciye sektörünün ileriye taşınacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, birliğin ihracat bağlamında dış pazarlarda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, kurulan bağlantıların korunabilmesi ve ürünlerin daha da başarılı bir şekilde pazarlanmasının önemini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, birliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve gerekli desteği vereceğini belirterek, tüm üretici ve ihracatçılara başarılar diledi.