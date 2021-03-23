CUMHURBAŞKANI TATAR SHARMA VE LİLLİE’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette yaptığı konuşmada Sharma, dün Rum tarafında görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bugün de Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin Kıbrıs Türk tarafının hazırlıklarıyla ilgili bilgi almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ise, Kıbrıs Türk tarafının yoğun ve yapıcı şekilde gayri resmi toplantıya hazırlandığını, bu çerçevede de sürekli olarak hem içte hem de dışla istişarelerine devam ettiğini söyledi.



Tatar’ın, Birleşik Krallık yetkililerine, Kıbrıs Adasında ve bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliğinin ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bulunabilecek bir uzlaşıyla mümkün olabileceğini anlattığı ifade edilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut statükonun kabul edilir ve sürdürülebilir olmadığının tüm taraflarca ifade edildiğini, Kıbrıs adasında iki Devletin varlığının yadsınamaz bir realite olduğunu, istikrar ve iş birliğinin bu realitenin

kabulü ile mümkün olabileceğinin altını çizdi” denildi.