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Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 16:52
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Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u Kabul Etti


KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ziyaretinde, her yıl düzenlenen halk örgütü mükelleflerinin terhis töreninin bu yılki programını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, teşkilata bir ömür boyu hizmetleri olanların takdir edilmesinin ve yeni insanların teşkilata dahil olmasının önemine işaret ederek, Sivil Savunma Teşkilatı’nın önemli hizmetler verdiğinin altını çizdi.

Dışarıdan yapılan hizmetlerin ve çeşitli bölgelerde temsilcilerin olmasının da önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tecrübeli insanların her türlü olağanüstü durumlarda da devlete hizmet vermelerini takdir ettiğini ifade etti.

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