Cumhurbaşkanı Tatar: Varlığımızı, özgürlüğümüzü kanıtlamaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konuşmasına, böylesine anlamlı bir törende bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu günlere kolay gelinmediğini, subayların mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkını korumak için vatan uğruna yaptığı kahramanlıkların unutulmasının mümkün olmadığını vurguladı.

“Biz büyük bedeller ödedik, şehitler verdik soykırımdan geçtik, acılar çektik ve sonunda bir devlet, bir cumhuriyet kurduk. Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bugün gelinen aşamada bu cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. New York’ta BM Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Artık Kıbrıs Türkleri üzerinde zulüm sayılan ambargo ve izolasyonları sona erdirin’ demesiyle orada bir tarih yazılmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası toplumu, KKTC’yi tanımaya davet ettiğini dile getirerek kendisine teşekkürlerini sundu.

-“Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızın korunmasında bize düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde mukavemeti ve mücahit ruhuyla milli politikayı sonuna kadar savunmaktır”

Cumhurbaşkanı Tatar, tarihin çok iyi bilinmesi ve anlatılması gerektiğini belirterek Rum-Yunan ikilisinin oynadığı birtakım oyunlara ve adanın Yunanistan’a bağlanmasına karşı gelindiğini ifade ederek; “Bu mukaddes davanın yürütülmesinde, milletimize büyük hizmetler yapmaktayız. Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız” dedi.

Güney Kıbrıs’ta iki eşit halka ve devlete ait anlayıştan vazgeçişin bugün yıl dönümünün kutlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Rum-Yunan ikilisi bizi acılara ve katliamlara maruz bıraktı" şeklinde konuştu.

“Biz bütün dünyaya Kıbrıs’ta iki ayrı halkın varlığını haykırıyoruz; varlığımızı, özgürlüğümüzü kanıtlamaya çalışıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, çok önemli aşamalardan geçilmekte olduğunu belirtti.

"Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında bu bölgenin, yeni anlayış ve yeni politikayla tekrar dizayn edilmesinin en büyük kanıtı olduğuna" dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, "Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’nin güçlenerek Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızın korunmasında bize düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde mukavemeti ve mücahit ruhuyla milli politikayı sonuna kadar savunmaktır" dedi.

Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de şükranlarını sundu.