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Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Erzincan’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erisn Tatar, KKTC’ye döndü.

11 Ekim 2022 Salı 16:01
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Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre,Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak gittiği Erzincan’da Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılan Cumhurbaşkanı Tatar, basın mensupları ile bir araya geldi ve Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha sonra Kıbrıs gazileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, “Türklük Ateşi” adlı etkinliğe katıldı, ardından Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki Tarihsel Önemi” konulu bir konferans verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kütüphanesi'nde, “Gençlik Buluşması” programında üniversiteli öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlayarak bugün yurda döndü.

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