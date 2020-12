Cumhurbaşkanı Tatar:Engeller, aşılmak içindir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 3 Aralık ‘Engelliler Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında:

“1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bir sıfat olarak 21. yüzyıla uygun olmasa da, hâlâ resmi kaynaklardaki ismi ile bugün “özel gereksinimleri olan bireyler”i ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için belirlenmiş “Dünya Engelliler Günü” olarak anılıyor. Elbette bu ifade modern zamanlara uygun değil. Yaşam hikayelerimiz birbirimizden farklı gelişiyor. Aynı vatanın çocukları olsak da ve aynı topraklarda büyüsek de, hayatın yol ayrımları her birimiz için farklı oluyor. Bu farklılıklar, kimlerimiz için hayatı yaşamamızda, zorluklara ve engellere neden oluyor. Dünyanın her yerine olduğu gibi, ülkemizde de, hayatını bu yönde yaşayan “özel gereksinimleri olan bireyler” bulunuyor. Bugün onların ihtiyaç duyabileceği kolaylıkları hatırlamamız için önemli bir gün. Eski literatüre göre “engel” sözcüğü ile ifade edilse de, “hayatında özel gereksinimleri olan bireylerimiz”in yaşamlarını kolaylaştırmamak engelin esasını oluşturuyor. Engeller, aşılmak içindir. Engel ise, bireyin değil, bireyin yaşamını kolaylıkla sürdürmesini sağlamayanların sıfatıdır. Bu nedenle devletin, yerel yönetimlerin ve elbette her birimizin bu konuda büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Öncelikle hitabımızdaki ifadeleri düzenlememiz ve “özel gereksinimleri olan bireyler” için, belediyeciliğimizi ve her tür icraatımızı özenerek organize etmemiz gerekiyor. Bu müstesna gün nedeniyle ve ısrarla, güne dahi adını veren “engel” sözcüğünü bireye değil, bireyin karşılaştığı zorluklara vurgu yaparak söylemek isterim ki, Cumhurbaşkanlığı’nın tüm imkanları ile “özel gereksinimleri olan bireyler”in hayatlarını diledikleri gibi yaşamalarına engel olan her şeyi aşmak için, kendileri ile birlikte hareket edeceğiz. Bu gün vesilesi ile bunu vurgularken, diğer yandan tüm toplum bireylerine ve özellikle tüm iş insanlarına da çağrıda bulunmak istiyorum. “Özel gereksinimleri olan bireyler”in önlerindeki her tür engeli kaldırmak için hep birlikte çalışmalı ve kesinlikle başarmalıyız. Tüm imkanlarımız sizlere açık olacaktır.” dedi.