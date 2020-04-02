Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun raporu açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun “Koronavirüs Salgınının KKTC Küçük İşletmelerine Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler” raporu açıklandı...

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın güncel resmi kayıtlarına göre, KKTC’de kayıtlı 10 bine yakın küçük ve orta büyüklükte işletmenin 40 bin kişiye istihdam sağladığı belirtilen raporda, yeni koronavirus salgınının yayılmasını engellemek için bu işletmelerin %80’inin, 14 Mart tarihinde kapatıldığı anımsatıldı.

"32 bin küçük işletme çalışanı ve ailesi ciddi geçim sıkıntısı çekiyor. Küçük işletme sahiplerinin % 12’sinin parası kalmadı.."

"Küçük işletmelerde 6,400 kişinin işsiz kalma, 25,600 kişinin de geçim sıkıntısı riski var."