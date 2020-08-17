CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN 8’İNCİ KEZ SEÇİME GİDİLECEK

Kuzey Kıbrıs’ta 1976’dan 2015’e kadar 7 kez gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en uzun süre Cumhurbaşkanlığı görevini 4 kez seçimi zaferle sonuçlandıran, Rauf Denktaş sürdürdü.

Denktaş’tan sonra sırasıyla Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı devletin zirvesinde yer aldı.

1976 seçimlerini kazanan Denktaş, 1981, 1985, 1990, 1995 ve 2000 seçimlerinden de zaferle kazanarak bu görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005 seçimlerinden zaferle ayrılan Mehmet Ali Talat da 5 yıl bu görevi yaptıktan sonra, 2010’da Saray’daki görevi Derviş Eroğlu’na teslim etti.

2015’te ise bu kez Mustafa Akıncı, 2. Tur’da Eroğlu’na üstünlük sağlayarak Cumhurbaşkanlığı’na geldi.

Kıbrıs Türk halkı, yeni dönemde Cumhurbaşkanı’nı belirlemek üzere 11 Ekim’de bir kez daha sandık başına gidecek ve iradesini sandığa yansıtarak, yeni dönem Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek.