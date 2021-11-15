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CUMHURİYET BAYRAMINI “PROTOKOL” KUTLAYACAK

KKTC’nin 38. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde bu yıl bir ilk yaşandı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 13:22
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CUMHURİYET BAYRAMINI “PROTOKOL” KUTLAYACAK
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Bu akşam gerçekleşecek olan Cumhuriyet Resepsiyonuna Basın mensupları ve sivil toplum örgütleri davet edilmedi ve resepsiyon protokol ile sınırlı kaldı.

Pandemiden dolayı sınırlı sayıda kişinin davet edildiği resepsiyonda Cumhuriyet bayramı protokol tarafından kutlanacak. 

Genel seçim için köy köy gezen vekiller ve bakanların katılacağı resepsiyona KOVİD tedbiri olarak davet edilmeyen basın camiası durumu traji komik olarak nitelendiriyor.

Öte yandan Türkiye'yi bir uçtan bir uca gezen Cumhurbaşkanı Tatar'ın kararı garipsendi.

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