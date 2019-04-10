Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Mehmetçik Çocuk Belediyesi’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Mehmetçik’te bir süre önce oluşturulan Çocuk Belediyesi’nden bir heyeti kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Çocuk Belediyesi’nin ülkede bir ilk olduğunu belirterek, yetkili organlarının olduğunu ve Belediye Meclisi’nde de temsiliyetleri olduğunu ifade etti.

Amacın, yönetime çocukları da katarak, onların fikirlerini almak olduğunu söyleyen Sarıçizmeli, çocuklarının kendi ürettikleri projeleri hayat geçirmelerinin özgüvenlerini arttırdığını ve ülkelerine olan aidiyeti de yükselttiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, önemine vurgu yaptığı yerel yönetimlerin insanların günlük sorunlarını çözen idareler olduğunu söyledi.

Oluşturulan Çocuk Belediyesi’nin bugün ve geleceğe ışık tutacağına inanç belirten Uluçay, bugünden yerel yönetimlerin işleyişini bilmenin gençler için çok değerli olduğunu kaydetti.

Uluçay, “Gelecekte yerel yönetimlerin sorunlarını çözebilme adına çok daha etkin olacaklarını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 23 Nisan’larda sembolik olarak makamları çocuklara devrediyoruz ancak bu oluşum sembolik değil, fiilen hayata geçmiştir” dedi.

Mehmetçik Çocuk Belediyesi heyeti daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nu gezerek, Meclis’in işleyişi hakkında bilgi aldı.

(BRT/TAK)