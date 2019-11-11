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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:39
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’daki birleşiminde, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin, Sayın Mehmet Ümit Bahşi’nin Başvurusu üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak. Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Genel Kurul’da milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine ve sözlü sorularına de yer verilecek.

Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinde salı günü başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle üç hafta sadece pazartesi günleri toplanması kararlaştırılan genel kurulda, bu günlerde yasama ve denetim çalışmaları birlikte yürütülecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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