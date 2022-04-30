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Cumhuriyet Meclisi'nden duyuru

30 Nisan 2022 Cumartesi 19:02
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Cumhuriyet Meclisi'nden duyuru

Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan açıklama yaparak Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a sunması nedeniyle, Bakanlar Kurulu için güven oylamasını yapmak üzere toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü Genel Kurul Birleşiminin gerçekleşmediğini duyurdu.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a sunması nedeniyle, Bakanlar Kurulu için güven oylamasını yapmak üzere toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü Genel Kurul Birleşiminin gerekçesi ortadan kalkmıştır. 
Bu nedenle bugünkü Olağanüstü Genel Kurul Birleşimi yapılmamıştır.  
Kamuoyuna duyurulur. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Son Güncelleme: 30.04.2022 19:10
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