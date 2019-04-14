Cumhuriyet Parkı Temizlik Bekliyor

Lefkoşa’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da kabrinin bulunduğu, Cumhuriyet Parkı’nın bakımsızlıktan dökülüyor.

Temiz hava almak ve spor yapmak için parka giden vatandaşları insan boyuunu aşan yabani otlar ve kırık dökük beton yürüyüş yolları karşılıyor.

Parkın içerisindeki yürüyüş yollarının otlarla kapanmış durumda olmadı vatandaşı rahatsız ediyor.

Öte yandan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarınında bakımsızlıktan nasiibini aldığı gözlerden kaçmıyor

Anıt Mezarın bir bölümünde ise halen inşaat malzemeleri bulunuyor

Yoldan geçenleri bu görüntü karşılıyor ama parkın iç kısımları bakımsızlıktan ot istilasına uğramış durumda

Parkın iç kısımlarındaki yürüyüş yolları yok olmuş durumda

Parkın bu bakımsız halinden biran önce kurtulmasını isteyen bölge halkı yetkililere temizlik çağrısı yaptı

Fotoğraflar: Emel Sefer