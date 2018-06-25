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Dağ yolundaki kaza ucuz atlatıldı

Girne Dağyolu 16. Ve 17. Km arasında bu sabah 9:30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:58
Dağ yolundaki kaza ucuz atlatıldı

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Girne Dağyolu 16. Ve 17. Km arasında  bu sabah 9:30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Girne istikamatine doğru seyreden Bülent Cintay (E-42) yönetimindeki GR 961 plakalı kamyon sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette doğru seyreden ve arızalndığı için yol içerisinde sol şeritte durmakta olan Mustafa Salam yönetimindeki PL 533 plakalı beton mikserini geçmeye çalıştığı sırada aracının sol ön kısmı ile sağ arka kısmına çerpmıştır. Kaza sonucu hafif yaralanan Bülen Cintay Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahade altına alınmıştır.

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