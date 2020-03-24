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“Daha iyi dünya koşullarında görüşmek üzere”

Bayınıdırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, ülkemizden yolcu edilen Alman ve İsveçli kafile için mesaj yayımladı

24 Mart 2020 Salı 13:44
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“Daha iyi dünya koşullarında görüşmek üzere”

Bayınıdırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, ülkemizden yolcu edilen Alman ve İsveçli kafile için mesaj yayımladı.


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karantina süreci dolan ve yapılan tetkikler sonucu sağlık açısından bir sorunu bulunmayan Alman ve İsveç’li misafirlerimiz bugün itibariyle düzenlenen ve düzenlenmekte olan tahliye seferleri ile ülkemizden ayrılmaya başladılar. Bu sıkıntılı süreç geride kaldığında, daha iyi dünya koşullarında yeniden görüşmek üzere…”dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanKoronavirüsALman TuristlerSalamis OtelKarantina
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