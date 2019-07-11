Darp edip bilgisyarını çaldılar: 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor!

26.06.2019 tarihinde, H.İ.C.(E-25) tasarrufunda bulunan tabanca ve beraberinde bulunan iki kişi ile birlikte iş hakkında konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca aldıkları B.Ç'yi istemi dışında Bufavento Kalesi civarına götürerek darp ettikten sonra cep telefonunu alıp tasarruflarına geçirdikleri ayrıca aynı gün H.İ.C. ve E.Z. (E-21)’nin, B.Ç'nin kalmakta olduğu ikametgaha birlikte giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayarını alıp tasarruflarına geçirdikleri yönünde alınan şikayet üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında tespit edilen H.İ.C’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tütün ile karışık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, bir adet kart, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 ABD Doları nakit para, içersinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

H.İ.C. ve E.Z. (E-21) tutuklandı. Olaya karışan iki kişi ise aranıyor.