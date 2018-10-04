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DAÜ, 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Cuma Günü Yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı’nı açmaya hazırlanıyor. Başarılı bir akademik yılı geride bırakan DAÜ, 5 Ekim 2018, Cuma günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştireceği açılış töreni ve ilk ders sunumu ile yeni akademik yıla başlayacak.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:17
DAÜ, 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Cuma Günü Yapılıyor

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayacak olan törende açılış konuşmasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yapacak. Prof. Dr. Osam’ın konuşmasının ardından ise Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Dr. Fabio L. Grassi tarafından “Etik, Bilim ve Üniversitelerin Toplumsal Görevleri” başlıklı ilk ders sunumu gerçekleştirilecek. DAÜ 2018 – 2019 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan, bazı bürokratlar, Senato Üyeleri, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katılacak.

Fabio L. Grassi Kimdir?

Fabio L. Grassi, 1963 yılında Roma’da doğdu. Türkiye ve İtalya’nın dış politikadaki rolü üzerine doktora yaptı. Dört ayrı akademik alanda (Modern Tarih, Yakınçağ Tarihi, Yakın Doğu Kültürleri ve Uluslararası İlişkiler Tarihi) uzman olan Grassi, 2005-2008 yılları arasında Yakın Türkiye Tarihi konusunda İtalya’da yer alan Chieti-Pescara Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 2005-2009 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Didaktiği Bölümü’nde İtalyan dili üzerine dersler verdi. 2010 ile 2011 yıllarında yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin Koordinatörü pozisyonunda çalıştı. İtalya’daki çeşitli üniversitelerde tarih profesörü ve koordinatörlük görevlerinde bulunan Grassi, 2011 yılından beridir La Sapienza Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve 2015 yılından itibaren de Rektör Danışmanı görevini yürütüyor. Fabio L. Grassi 7 dil biliyor.

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DAÜ2018 – 2019 Akademik YılıAçılış TöreniGündemKıbrıs
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