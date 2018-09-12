Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nde, 2018 – 2019 Akademik Yılı için KKTC uyruklu öğrencilerin kayıtlarına devam ediliyor.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ BÖTE’ye 2 ve 3 yıllık ön lisans mezunlarının da geçiş hakkı bulunuyor.
4 yıllık lisans eğitimi veren ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı olan DAÜ BÖTE Bölümü’nde yüksek lisansa devam etmek isteyenler için de lisansüstü programlar bulunuyor.
DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor
12 Eylül 2018 Çarşamba 16:59
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nde, 2018 – 2019 Akademik Yılı için KKTC uyruklu öğrencilerin kayıtlarına devam ediliyor.