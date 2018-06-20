DAÜ doktora ve yüksek lisans öğrencileri diplomalarını aldı

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla internet ortamında canlı olarak yayınlandı. 106 ülkeden 20 bini aşkın öğrenci sayısı ile akademik hayatın yanında sosyal ve kültürel hayata da yön verip lokomotif görevini üstlenen ve 2,800’e yakın mezun verecek olmanın heyecanını yaşayan DAÜ, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak öğrencisini karşılarken gösterdiği hassasiyeti ve heyecanı, öğrencilerini mezun ederken de göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen görkemli törene; Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, Times Higher Education Temsilcisi Michael Caruana, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, akademik personel ve 250 civarında lisansüstü mezun ile aileleri katıldı.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Tören, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde salona girişi ile başladı. Mezunlar salona giriş yaptığı esnada akademisyenler ayağa kalkarak, mezunların başarılarında büyük pay sahibi olan velilere doğru döndü ve öğrencilerini karşıladı. Mezunların salona girişiyle oldukça duygu dolu anların yaşandığı tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Alev Müezzinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Başak Gorgoretti, Öğr. Gör. Selen İşmen ile Okutman Heran Mirillo’nun müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinin ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Dili Eğitimi Yüksek Lisans mezunu Zehra Değirmencioğlu, 2017 Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunları’nı temsilen konuşma yaptı.

“DAÜ’lü Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

DAÜ’lü olmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Değirmencioğlu, yüksek lisansın çok zorlu bir yolculuk ve emeğin ürünü olduğuna işaret etti. Yüksek lisansın bir dönüşüm süreci olduğunu belirten Değirmencioğlu, çağdaş gençler olarak öğrenmeyi ve bilmeyi sevmeye devam edeceklerini kaydetti. İnsanlığın gelişimi için çalışmaya söz verdiklerini vurgulayan Değirmencioğlu, ilim ışığında hayatlarına katkıda bulunan herkese tüm mezunlar adına teşekkür etti ve mezunların başarılarını ailelere armağan etti.

2017 Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunları’nı temsilen konuşma yapan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora mezunu Hamidreza Monibi de bugünün tüm mezunlar için gurur verici bir gün olduğunu, çünkü üniversite hayatının ardından yüksek lisans ve doktora ile yola devam etme kararının büyük bir cesaret istediğini kaydetti. Eğitim hayatları boyunca DAÜ’nün kendilerine her türlü imkanı sağladığını ifade eden Monibi, bu sayede akademik dünyaya başarıyla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de çok güvenli ve güzel bir ülke olduğunu ifade eden Monibi, burada okumaktan dolayı memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, başarılarında emeği geçen akademisyenlere ve ailelere teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Osam Mezunlara Seslendi

Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; mezunları, aileleri ve akademisyenleri Rauf Raif Denktaş Kongre Sarayı’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DAÜ mezuniyet törenini, araştırma alanında son üç yılda elde edilen akademik başarıların ardından ayrı bir hafta olarak kutlamaya karar verdiklerini ve bu yüzden lisansüstü mezuniyet törenini geçtiğimiz yıldan beri ayrı bir tören olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Osam, genç akademisyenlere seslendi. Bernardus Carnotensis’in 1115 yılında, Sir Isaac Newton’un ise 1676 yılında yeniden dile getirdiği; önceki bulgulardan yola çıkarak gerçekliği keşfetmek anlamına gelen “Nanos gigantum humeris insidentes” (Bizler devlerin omuzlarında oturan cüceleriz) sözlerine atıfta bulunan Prof. Dr. Osam, mezunlara hitap ederek bilim insanlarının bu felsefeyi benimsemesi gerektiğini ve daima büyük araştırmacıların çalışmalarından yola çıkarak akademik araştırmalarını sürdürmelerini tavsiye etti.

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, öğrencilerin diplomalarını almasıyla devam etti. Doktora mezunlarına diplomalarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Yüksek Lisans mezunlarına ise diplomalarını Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Ali Hakan Ulusoy ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Rizaner takdim etti. Tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 10’dan geriye saymasının ardından öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atması ile sona erdi.