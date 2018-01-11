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DAÜ giriş ve burs sınavı bu yıl 31 Mayıs’ta

DAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018’in, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacağı belirtildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 18:31
DAÜ giriş ve burs sınavı bu yıl 31 Mayıs’ta
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik  DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018, DAÜ Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda bu yıl 31 Mayıs 2018 Perşembe günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada öğrenci adaylarının DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2018 hakkında detaylı bilgilere  https://ww1.emu.edu.tr/kktcsinav web adresinden ulaşabilecekleri, sınava başvuruların ise, açıklanacak takvime göre, Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne yapılabileceği açıklandı. Sınava başvurular ayrıca daha sonra duyurulacak bir program çerçevesinde KKTC liselerine DAÜ yetkilileri tarafından yapılacak olan ziyaretler esnasında da yapılabilecek.

Sınava giriş harcının 50 Türk Lirası olduğu belirtilen açıklamada, sınav harcının Kooperatif Merkez Bankası’nın her hangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne başvuru esnasında yatırılabileceği belirtildi. Ayrıca okul ziyaretlerinde başvuru sırasında da sınav giriş harcı ödenebilecek.

Sınava başvuracak olan öğrencilerin, kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile, başvurularının kabul edileceği belirtildi. Açıklamada sınava girecek olan öğrencilerin sınav günü saat 09:30’da sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerektiği de vurgulandı. 

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