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DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ EUPRERA’YA TAM ÜYELİK HAKKI KAZANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) kuruluşuna tam üyelik  hakkı  kazandı. 

20 Ocak 2021 Çarşamba 19:03
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DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ EUPRERA’YA TAM ÜYELİK HAKKI KAZANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) kuruluşuna tam üyelik  hakkı  kazandı. 

DAÜ’den verilen bilgiye göre,  DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya, üyelikle ilgili yaptığı açıklamada, böylesi saygın kurumlara üye olmanın son derece önemli olduğunu, üyeliklerinin halkla ilişkiler üzerine araştırmaların toplanması, iletilmesi ve değiş tokuş yapılmasına katkı saylayacağına inandıklarını bildirdi. 

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise “Bizleri global ölçekte medya ağları ile buluşturan EUPRERA gibi prestijli kurumların bir parçası yapan üyeliklere kabul edilmemiz verilen eğitimin kalitesini onaylamaktadır” dedi.

EUPRERA, Avrupa'da halkla ilişkiler eğitimi ve araştırmasına ilişkin yenilikçi bilgi ve uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak biliniyor.

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