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DAÜ mezunları fener alayı ile kente veda etti

Mezuniyet Yürüyüşü’ne 2,800’e yakın mezun katıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 15:24
DAÜ mezunları fener alayı ile kente veda etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, cübbelerini giyerek ellerinde meşalelerle geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi. Söz konusu Mezuniyet Yürüyüşü’ne 2,800’e yakın mezun katıldı.

2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, öğretim görevlileri ve yönetsel personel ile öğrenci aileleri, meşalelerle ve hep bir ağızdan söyledikleri şarkılar eşliğinde, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp  üniversitenin önemli sembolik mekanlarından biri olan Atatürk Meydanı’na kadar yürüyerek Gazimağusa kentine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve DAÜ’ye sembolik olarak veda etmiş oldular. Yaklaşık bir saat süren mezuniyet yürüyüşünde DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler öncülüğünde DAÜ’ye getirilen mezunlar, Atatürk Meydanı’nda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı tarafından karşılandılar.

Prof. Dr. Osam, mezunlara yeni hayatlarında başarılar dileyerek DAÜ ailesi olarak her bir mezunla gurur duyduklarını vurguladı. Prof. Dr. Osam`ın mezunlara yaptığı kısa konuşmanın ardından, coşkulu kalabalık meydanda mezuniyet kutlamalarına devam ettiler.

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