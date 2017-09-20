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DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’na büyük onur

Dr. Senih Çavuşoğlu, dünyanın prestijli uluslararası sanat yarışmalarından biri olan “Sanat Coğrafyası Ödülü - Art Geography Award” yarışmasında jüri üyesi olmak için davet aldı...

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:25
DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’na büyük onur

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, dünyanın prestijli uluslararası sanat yarışmalarından biri olan “Sanat Coğrafyası Ödülü - Art Geography Award” yarışmasında jüri üyesi olmak için davet aldı.

World Fund of Arts tarafından Uzman Yönetim Kurulu Üyesi olarak Uluslararası Sergi ve Dünya Sanat Formu’nun Sanat Coğrafyası Ödülü Jürisi’ne katılmak üzere Dünya Sanat Fonu - World Fund of Arts Başkanı Fedor Filkov’dan bizzat davet alan Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, 26 Eylül – 1 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışmada görev alacak.

Creative Union of Artists of Russia, Moscow Union of Artists, Professional Union of Artists of Russia, St. Petersburg Union of Artists ve Eurasian Art Union gibi oluşumlar tarafından desteklenen prestijli organizasyonda 1,000’in üzerinde resim, grafik, heykel ve sanat eseri yer alacak.

Proje kapsamında jüri üyeleri en başarılı projeleri seçerek ödül alan çalışmaları belirleyecekKaynak: DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’na büyük onur 

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