DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam istifasını sundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof Dr. Necdet Osam basın toplantısı sonrası istifasını sundu.

DAÜ Rektörü Prof. NECDET OSAM, ve bazı Rektör Yardımcıları VYK’nun yönetime gelmesinden bu yana kendilerine sergiledikleri güvensiz tutum, icradan el çektirilmesi ve üniversiteden dışlanması gibi hususları öne koyarak istifasını sundu.