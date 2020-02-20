DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam istifasını sundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof Dr. Necdet Osam basın toplantısı sonrası istifasını sundu.
DAÜ Rektörü Prof. NECDET OSAM, ve bazı Rektör Yardımcıları VYK’nun yönetime gelmesinden bu yana kendilerine sergiledikleri güvensiz tutum, icradan el çektirilmesi ve üniversiteden dışlanması gibi hususları öne koyarak istifasını sundu.
Son Güncelleme: 20.02.2020 13:45
Dağ özerkliğini almadığı sürece bir yere varamaz.Vyk nın dıştan olması yanlış.Hükümette bulunan partinin bir üniversiteyi yönetmesi yanlış.Dünyanın hiçbir yerinde böyle birşey yok.Bu da bizim eğitim anlayışımız
DAÜ'ye siyasiler daha önce de karışmış ve DAÜ'yü ekonomik olarak zora sokmuşlardı, yine siyaset, yine beceriksizlik. Bu siyasiler hangi kurumlara el atsa, kurumları allak bullak ediyor ve kurumların kötüye gitmesine sebep oluyor. Siyasi atamalar ve beceriksizler sürüsü kurumlardan elinizi çekin artık
Hayirlusi olsun..
Ha yani istediği gibi at koştururdu necdet bey, şimdi ahırın kapısında hayırdır dediler diye kötü oldu? yıllardır keyfi yönetilen daü ye inşAllah bundan sonra yönetim bu şekilde karışır.