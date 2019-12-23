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DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlenecek

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını” konulu panel ve anma töreni düzenleniyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:47
DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde düzenlenecek panel ve anma programı bugün saat 09.30’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Panel, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Kumsal baskınında eşi ve çocukları katledilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayacak ve sonrasında iki oturum gerçekleştirilecek.

Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın kurucusu olduğu Elazığ İzzet Paşa Vakfı ile Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi yetkililerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grup, anma etkinliğinde yer almak üzere KKTC’ye geldi.

Elazığ Bizim Külliye Dergisi de aralık ayında yayınladığı 82. sayısını “Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Edebiyatı” konusuna ayırdı ve Kuzey Kıbrıs’tan birçok edebiyatçı ve tarihçinin yazılarına yer verdi.

Söz konusu özel sayının, panelde katılımcılara da dağıtılması planlandı.Karikatürist Osman Suroğlu’nun Kıbrıs ile ilgili olarak hazırladığı karikatürler, fotoblok baskı şeklinde hazırlanarak panel günü olan bugün DAÜ Merkezi Derslikler binasında sergilenecek.

Ayrıca DAÜ öğrencilerinin Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ne ait müze ve şehitlikleri tanıtan proje çalışmaları da panel salonunda katılımcılara sunulacak.

Öte yandan DAÜ’nün Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı kapsamında yarın saat 10.30’da, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’nde anma öreni icra edilecek. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
DAÜ’
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