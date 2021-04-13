Dava yarın sabah görüşülecek!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması nedeniyle bugün Anayasa Mahkemesi'ne dava dosyaladıklarını, davanın yarın sabah 9.30'da görüşüleceğini açıkladı.

6 Sendika adına açıklama yapan Bengihan, şunları kaydetti:

"Hayat Pahalılığının hızla tırmandığı, çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün eridiği bu dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin hukuk dışı bir şekilde yasa gücünde kararnameyle Mart, Nisan, Mayıs; Haziran aylarında oluşacak hayat pahalılığının durdurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Hükümetin bu adaletsiz, insafsız tutumu karşısında sendikalarımızın sessiz kalması asla sözkonusu olamaz. Bu haksızlığa karşı başlatmış olduğumuz mücadeleyi yasaklarla engelleyeceğini sananlar yanılıyorlar. Bugün başlatacağımız grevin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanması hükümetin demokratik haklara bakış açısının göstergesidir.

Sendikalarımız Hayata Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı bugün Anayasa Mahkemesine dava dosyalamıştır. Dava yarın 09:30 görüşülecektir. Mücadelemiz hem hukuksal hem de eylemlerle devam edecektir. Haklıyız, kazanacağız."