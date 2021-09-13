Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı F.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlının “Ciddi darp” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Yavuz, zanlının Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki ikametgâhlarının salon kısmı içerisinde 12 Eylül 2021 tarihinde, saat 21.30 raddelerinde kendisinden telefonunu isteyen 2 yaşındaki oğlunu ittirerek yüz üstünü düşmesine yol açtığını ve çocuğun kaş bölgesinden ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğunu belirtip, saat 23.55 raddelerinde ise kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesiyle boğazına sıkarak, tokat atarak, omzunu yumruklayarak ve ayaklarına tekme atarak eşini ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını dile getiren Yavuz, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL tutarında nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.